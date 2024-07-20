Hatay'da Uyuşturucu Ticaretine Operasyon: 1 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Hatay'da Uyuşturucu Ticaretine Operasyon: 1 Tutuklama

Hatay\'da Uyuşturucu Ticaretine Operasyon: 1 Tutuklama

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonda, M.A.K. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı sırada suçüstü yakalandı. Operasyonda, 3 gram kannobinoit maddesi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1290 TL para ele geçirildi. Şüpheli M.A.K. tutuklandı.

20.07.2024 01:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay polis ekipleri, suçüstü yaptığı uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik baskında 1 şahıs tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede İskenderun ilçesinde yapılan çalışmada; M.A.K. isimli şahsın İ.D. isimli şahsa uyuşturucu madde sattığı suçüstü yapılarak yakalandı. İ.D.'den suçüstü yapılan satışa konu, 1 paket halinde 3 gram kannobinoit maddesi ele geçirildi. Yakalanan diğer şahos M.A.K.'den; 2 kilogram sentetik kannobinoit, 3 gram esrar ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1290 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili şüphelilerden M.A.K isimli şahıs tutuklandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Operasyon, Hatay, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Uyuşturucu Ticaretine Operasyon: 1 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:33 Bakan Şimşek’ten Moody’s açıklaması: Kurala dayalı politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz Bakan Şimşek'ten Moody's açıklaması: Kurala dayalı politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz
23:42 İlk defa iki kademe birden artış Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu ’’B3’’ten ’’B1’’e yükseltti İlk defa iki kademe birden artış! Moody's, Türkiye'nin kredi notunu ''B3''ten ''B1''e yükseltti
23:13 Yazılım sorunu sadece Bitcoin’i etkilemedi Fiyatı 67 bin doların üzerine çıktı Yazılım sorunu sadece Bitcoin'i etkilemedi! Fiyatı 67 bin doların üzerine çıktı
22:47 Uşak, Çanakkale ve Balıkesir’de orman yangını alarmı Çok sayıda ev tahliye edildi Uşak, Çanakkale ve Balıkesir'de orman yangını alarmı! Çok sayıda ev tahliye edildi
22:31 Marmara Denizi’nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:58 Pençe-Kilit bölgesinde yaralanan yarbay, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu Pençe-Kilit bölgesinde yaralanan yarbay, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu
21:59 Samsun’da gölde tekne alabora oldu: 2 kişi kayıp Samsun'da gölde tekne alabora oldu: 2 kişi kayıp
21:17 Timur Cihantimur, ABD’deki cezaevinde saldırıya uğradı Timur Cihantimur, ABD'deki cezaevinde saldırıya uğradı
21:10 Kuşun çarptığı teller 10 bin nüfuslu mahalleyi elektriksiz bıraktı Kuşun çarptığı teller 10 bin nüfuslu mahalleyi elektriksiz bıraktı
20:58 Peş peşe tetiğe bastı Sokak köpeğinin saldırdığı vatandaşı polis memuru güçlükle kurtardı Peş peşe tetiğe bastı! Sokak köpeğinin saldırdığı vatandaşı polis memuru güçlükle kurtardı
20:08 ABD Başkanı Biden, resepsiyonda eşini karıştırdı ABD Başkanı Biden, resepsiyonda eşini karıştırdı
19:57 Dışişleri’nden Uluslararası Adalet Divanı’nın kararına destek: İsrail, zararı tazmin etmeli Dışişleri'nden Uluslararası Adalet Divanı'nın kararına destek: İsrail, zararı tazmin etmeli
19:07 THY: Küresel çapta yaşanan teknik aksaklık büyük ölçüde giderildi THY: Küresel çapta yaşanan teknik aksaklık büyük ölçüde giderildi
17:59 Depremde 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı davasında karar çıktı, adliyede ortalık karıştı Depremde 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı davasında karar çıktı, adliyede ortalık karıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2024 02:32:11. #1.11#
SON DAKİKA: Hatay'da Uyuşturucu Ticaretine Operasyon: 1 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement