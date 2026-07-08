Hatay'da Yangın: 2 Bina Kullanılmaz Hale Geldi - Son Dakika
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Hatay'da Yangın: 2 Bina Kullanılmaz Hale Geldi

Hatay\'da Yangın: 2 Bina Kullanılmaz Hale Geldi
08.07.2026 21:39
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Hassa'da çıkan yangında 2 binanın çatısı yandı, yaralanma ve can kaybı olmadı.

Hatay'da 2 binanın çatısı çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Alevler, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın; Hassa ilçe merkezinde bulunan konutlarda yaşandı. 5 katlı binanın çatısından alevler yükseldi, kısa sürede büyüyen alevler bitişik olan binaya da sıçradı. Bögeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında 2 binanın çatısı kullanılmaz hale gelirken, yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Yangının kesin çıkış sebebinin yapılacak incelemeyle netleşeceği öğrenildi.

Mahalle muhtarı Abdulah Oğuz, "Binanın çatısı alev aldı. 2 bloğun çatısı yandı, can kaybımız ve yaralımız yok. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Emek veren ekiplere teşekkür ederiz" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Hassa, Hatay, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da Yangın: 2 Bina Kullanılmaz Hale Geldi - Son Dakika

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