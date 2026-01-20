Alevlerin yükseldiği evde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Hatay'da alevlere teslim olan müstakil ev içerisinde kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Yangın, Reyhanlı ilçesi Bayır Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan tek katlı müstakil ev bilinmeyen nedenle alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alınırken, alevlerin içerisinde kalan bir kedi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaşadığı tespit edilen kedi, ekipler tarafından yaşama döndürüldü.

Yangında, yaralanma ve can kaybı yaşanmazken ev kullanılmaz hale geldi. - HATAY