Alevlerin yükseldiği evde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Alevlerin yükseldiği evde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Alevlerin yükseldiği evde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
20.01.2026 08:52  Güncelleme: 08:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Reyhanlı ilçesinde bir evin yanması sonucu itfaiye ekipleri alevlerin içerisinde kalan bir kediyi kurtardı. Yangın kontrol altına alınırken, ev kullanılmaz hale geldi.

Hatay'da alevlere teslim olan müstakil ev içerisinde kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Yangın, Reyhanlı ilçesi Bayır Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan tek katlı müstakil ev bilinmeyen nedenle alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alınırken, alevlerin içerisinde kalan bir kedi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaşadığı tespit edilen kedi, ekipler tarafından yaşama döndürüldü.

Yangında, yaralanma ve can kaybı yaşanmazken ev kullanılmaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Reyhanlı, Güvenlik, İtfaiye, 3-sayfa, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Alevlerin yükseldiği evde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karın etkili olduğu İstanbul’da metro istasyonunda insan seli oluştu Karın etkili olduğu İstanbul'da metro istasyonunda insan seli oluştu
Yeni Suriye’ye giden süreç 44 saatte şekillendi Herkes Şara’yı konuşuyor ama... Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...
Emeklinin beklediği kulis ’’Duyum aldım’’ deyip tarih bile verdi Emeklinin beklediği kulis! ''Duyum aldım'' deyip tarih bile verdi
Zonguldak’ta kaybolan Mustafa Uçar için arama çalışmaları sürüyor Zonguldak'ta kaybolan Mustafa Uçar için arama çalışmaları sürüyor
73 yaşındaki Putin yine bildiğiniz gibi Buzlu suya dalış yaptı 73 yaşındaki Putin yine bildiğiniz gibi! Buzlu suya dalış yaptı
Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik

09:29
Herkes ekran başına Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor
09:14
Dünya devine büyük şok: 18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı
Dünya devine büyük şok: 18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı
09:05
Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler
Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler
08:27
Atlas Çağlayan’ın ailesini tehdit eden şüphelilerin ifadesinde “Hakan Çakır“ ve “PKK“ detayı
Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden şüphelilerin ifadesinde "Hakan Çakır" ve "PKK" detayı
08:08
Trump’ın resti sonrası piyasalar alev alev Tarihi rekorlar art arda geldi
Trump'ın resti sonrası piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi
07:21
Türkiye devreye giriyor 8 bin Suriyeli olmayan PKK’lı teröriste özel takip
Türkiye devreye giriyor! 8 bin Suriyeli olmayan PKK'lı teröriste özel takip
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 09:58:23. #7.11#
SON DAKİKA: Alevlerin yükseldiği evde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.