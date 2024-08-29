Hatay'da yapılan uygulamada ruhsatsız silah ele geçirildi - Son Dakika
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Hatay'da yapılan uygulamada ruhsatsız silah ele geçirildi

Hatay\'da yapılan uygulamada ruhsatsız silah ele geçirildi

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada 284 şahıs sorgulanırken, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği ele geçirildi. Ayrıca aranan yabancı uyruklu şahıslar da yakalandı.

29.08.2024 14:37
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Hatay'da polis ekiplerince yapılan uygulamada 284 şahıs sorgulanırken, ruhsatsız silah ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte asayiş ve huzurun sağlanması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince; 27 Ağustos tarihinde 21.00 ile 23.00 saatleri arasında Antakya ilçesinde yapılan uygulamada 284 şahıs sorgulandı. İ.O.B. ve T.G.'nin araçlarında yapılan aramada; 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği ele geçirildi. Ayrıca İl Göç İdaresine teslimi için aranan yabancı uyruklu M.B. ile B.R. yakalanırken, sürücü belgesi olmayan bir şahsa 12 bin 997 TL idari para cezası uygulandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da yapılan uygulamada ruhsatsız silah ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da yapılan uygulamada ruhsatsız silah ele geçirildi - Son Dakika
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