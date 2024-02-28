İskenderun'da yapılan uygulamalarda 13 aranan şahıs yakalandı, uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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İskenderun'da yapılan uygulamalarda 13 aranan şahıs yakalandı, uyuşturucu ele geçirildi

İskenderun\'da yapılan uygulamalarda 13 aranan şahıs yakalandı, uyuşturucu ele geçirildi

Hatay İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen uygulamalarda 13 aranan şahıs yakalanırken, 121 Gr kannabinoid, 14 adet captagon hap ve 7 Gr metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca 1 araç ve 3 motosiklet trafikten men edildi.

28.02.2024 18:47  Güncelleme: 18:48
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen uygulamalarda 13 aranan şahıs yakalanırken uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hatay'da emniyet güçleri huzuru ve asayişi sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 27 Şubat tarihinde İskenderun ilçesinde yapılan uygulamalarda 1315 şahıs, 1178 araç ve 325 motosiklet sorgulandı. Yapılan uygulamalarda; 13 aranan şahıs yakalandı, 16 şahsa yoklama kaçağı tebliği yapıldı, 121 Gr kannabinoid,14 adet captagon hap ve 7 Gr metamfetamin ele geçirildi. 1 araç ve 3 motosiklet trafikten men edildi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İskenderun'da yapılan uygulamalarda 13 aranan şahıs yakalandı, uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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