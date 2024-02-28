İskenderun\'da yapılan uygulamalarda 13 aranan şahıs yakalandı, uyuşturucu ele geçirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Ukrayna'ya barış çağrısı: İstanbul'da kurduğumuz müzakere masasını yeniden tesis etmeye hazırız

Ukrayna-Güney Doğu Avrupa Zirvesi'ne video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna'ya barış çağrısında bulundu. Erdoğan, "Savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için diplomasiye ve diyaloğa şans verilmesi gerektiğine dair görüşümü muhafaza ediyorum. Barışın inşası için daha önce İstanbul'da kurmuş olduğumuz müzakere masasını yeniden tesis etmeye de hazırız." ifadelerini kullandı.