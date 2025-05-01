Hatay\'da Yarış yapanlara 168 bin TL Ceza

Hatay'da otobanda yarışan ve motosikletin üzerine uzanarak canlarını hiçe sayan 2 sürücüye toplam 168 bin TL ceza uygulandı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentte trafik güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İskenderun ilçesinde otobanda yarış yapan ve o anları sosyal medyada paylaşan 2 şahıs jandarmanın radarına girdi. Ekiplerin çalışmaları neticesinde şahıslar tespit edildi ve "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" suçundan adli işlem yapıldı. Motosikletin üzerine uzanarak canlarını hiçe sayan 2 şahsa toplam 168 bin 353 TL trafik cezası uygulandı ve yarışta kullanılan 2 motosiklet trafikten men edildi. - HATAY