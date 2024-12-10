Hatay'da Yıkımda İşçi Yaralandı

11 katlı ağır hasarlı binanın yıkımında iş makinesi operatörü yaralandı
HATAY - Hatay'da ağır hasarlı binanın yıkımı esnasında iş makinesinin üzerine çökmesiyle operatör yaralandı.
Olay Antakya ilçesi Saraycık Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan ve kararı alınan 11 katlı binanın yıkımı gerçekleştiği sırada iş makinesinin üzerine çöktü. 11 katlı binanın çökmesiyle iş makinesi operatörü yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ambulans ekipleri, yaralı operatöre ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Polis ekipleri, yıkılan binanın çevresinde güvenlik önlemleri aldı.
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