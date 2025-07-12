Hatay\'da Yılan Evin Bahçesinde Yakalandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir eve giren yılan, özel bir aparatla itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde bulunan bir eve yılan girdi. Evin bahçesindeki ağaca tırmanan yılanı gören ev sahipleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağaca tırmanan yılanı özel aparat yardımıyla itfaiye ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı. - HATAY