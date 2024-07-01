Hatay'da yol ortasında yatan köpeğe kamyonet çarptı

Hatay'da yol ortasında yatan köpeğin üzerinden kamyonetin geçtiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Samandağ ilçesi Mağaracık Mahallesi, İstiklal Caddesi üzerinde yaşandı. Uzun süre yol ortasında yatan köpeğin üzerinden Ford marka kamyonet geçti. Sürücünün yol ortasında yatan köpeği ezdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Feci olayda köpeğin vücudunda kırıklar oluştu. Yaralı köpek, hayvanseverler tarafından tedavi altına alındı. - HATAY
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