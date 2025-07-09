Hatay\'da Yol Tartışması: Satırla Saldırı!

Hatay'da yol verme tartışmasında satırla kamyon sürücüsüne saldıran 2 şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak mahkemece tutuklandı.

Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde 25 Haziran tarihinde meydana gelen olayda yol verme tartışmasına sinirlenen 2 şahıs satırla kamyon sürücüsüne saldırmıştı. Korku dolu anları cep telefonuyla kayıt altına alan kamyon sürücüsü H.Y., soğukkanlılığı ve kapıyı kilitlemesiyle eli satırlı saldırganlardan kendini kurtardı. Kamyonda hasar oluşurken kamyon sürücüsü H.Y. elinden yaralandı ve konuyla ilgili adli mercilere şikayette bulundu. Şikayet üzerine polis ekipleri şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde; kamyona satırla zarar veren M.Y. ile tartışma esnasında dışarıda elinde bıçakla bekleyen E.Y. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sunucunda suç aletleri ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca Y.C. hakkında "Suçluyu Kayırma" suçundan tahkikata başlandı. Olayla ilgili olarak adli makamlara sevk edilen M.Y. ile E.Y. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY