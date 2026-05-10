Hatay'da Yolda İş Makinesi Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hatay'da Yolda İş Makinesi Tepkisi

Hatay\'da Yolda İş Makinesi Tepkisi
10.05.2026 12:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da ağır iş makinesinin yolda yürütülmesine vatandaşlardan tepki geldi. Önlem alınmadı.

Hatay'da asfalt yoldan kepçe yürüten şahıslar mahallenin tepkisiyle karşılaştılar. Vatandaşlar, 'Başımıza bir iş geldikten sonra önlem almanın anlamı yok' diyerek önlem alınmadan iş makinasının yolu kullanmasına tepki gösterdiler.

Antakya ilçesinde depremden sonra inşa edilen Gülderen Mahallesi'nde adeta yeniden bir şehir kuruldu. İnşa sürecinin üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen yollar ağır tonajlı iş makinaları yüzünden zarar gördü. Geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde ağır tonajlı paletli iş makinasını yoldan yürüterek götüren firma çalışanları vatandaşların tepkisiyle karşılaştılar. İş makinasının önlem alınmadan yürütülmesine tepki gösteren bir vatandaşın 'Başımıza bir iş geldikten sonra önlem almanın anlamı yok' sözleriyse dikkat çekti.

"Caddeden geçem iş makinası adeta evleri sarstı ve tüm yolu olumsuz etkiledi"

Yolu kullanan ağır tonajlı iş makinasının yola zarar verdiğini ifade eden gazeteci Sadullah Ergin, "Sorumsuz çalışanlar dün akşam buradan ağır tonajlı paletli iş makinesini yürüttüler. Caddeden geçem iş makinası adeta evleri sarstı ve tüm yolu olumsuz etkiledi. Hatta yolu ve kaldırımları parçaladı. Biz istiyoruz ki bu tür ağır tonajlı iş makinaları tıra yüklenip, araçla taşınmalıydı. Kendileri masraf olmasın diye direk paletli ağır iş makinaları caddeyi kullanarak buradan geçtiler" dedi.

"Akşam buradan kepçe geçti, sanki biz deprem gibi hissettik"

İş makinesinin yoldan geçtiği esnada deprem etkisi oluşturduğunu ifade eden Ayhan Genç, "Biz karşıdaki binada oturuyoruz, çok rahatsız oluyoruz. Ağır tonajlı araçlar çok hızlı geçiyorlar. Akşam buradan kepçe geçti, sanki biz deprem gibi hissettik. Ben kalktım dışarı fırladım, deprem oldu sandım. Ben çocuğumu dışarı gönderip de oynatamıyorum. Hep yollarımızı bozdular, böyle olmaz. Daha yeni yapılan yol nasıl oldu. Yazık günah şehrimiz yeni kuruldu" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da Yolda İş Makinesi Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı
Kadıköy’de galeri önündeki araçlar alev alev yandı Zarar çok büyük Kadıköy'de galeri önündeki araçlar alev alev yandı! Zarar çok büyük
Türkiye’den Doğu Akdeniz hamlesi Komşu’da büyük panik var Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi! Komşu'da büyük panik var
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı
Resmi Gazete’de dikkat çeken atama Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
Ankara pavyonlarına operasyon Neredeyse her milletten kadın vardı Ankara pavyonlarına operasyon! Neredeyse her milletten kadın vardı

13:11
İran’da büyük patlama sesi Vatandaşlar büyük korku yaşadı
İran'da büyük patlama sesi! Vatandaşlar büyük korku yaşadı
11:56
TikTok’ta bir skandal daha Eski sevgilisini kıskandırmak için neler yapmış neler
TikTok'ta bir skandal daha! Eski sevgilisini kıskandırmak için neler yapmış neler
11:51
Hantavirüs vakalı gemiden tahliyeler başladı
Hantavirüs vakalı gemiden tahliyeler başladı
11:29
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım
11:12
Anayasa değişti Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
11:12
“İş bittikten sonra ihale“ iddiası Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a soruşturma izni verildi
"İş bittikten sonra ihale" iddiası! Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a soruşturma izni verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 13:28:53. #7.12#
SON DAKİKA: Hatay'da Yolda İş Makinesi Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.