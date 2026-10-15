Hatay'da zabıta depoya baskın düzenledi, uygunsuz salça üretimi tespit edildi - Son Dakika
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Hatay'da zabıta depoya baskın düzenledi, uygunsuz salça üretimi tespit edildi

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Hatay\'da zabıta depoya baskın düzenledi, uygunsuz salça üretimi tespit edildi
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Hatay'da Güzelburç Mahallesi'nde bir depoya ihbar üzerine baskın yapan zabıta ekipleri, uygunsuz şartlarda salça ve çeşitli gıda ürünleri üretildiğini ortaya çıkardı. Uygun olmayan gıdalar imha edilirken sorumlu şahıs hakkında yasal ve cezai işlem başlatıldı.

Hatay'da zabıta ekiplerinin ihbar üzerine baskın yaptıkları depoda mide bulandıran şartlarda salça ve çeşitli gıda ürünleri üretildiği ortaya çıktı. Ekipler tarafından uygunsuz şartlarda üretilen gıdalar imha edilirken sorumlu şahıs hakkında işlem yapıldı.

Antakya Belediyesi ekipleri kentte gıda güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Zabıta ekipleri, Güzelburç Mahallesi'nde bulunan bir depoda uygunsuz şartlarda gıda üretildiği ihbarı üzerine adrese operasyon düzenledi. Antakya Belediyesi, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin ortak gerçekleştirdiği çalışmalarda mide bulandıran şartlarda salça başta olmak üzere çeşitli gıda ürünleri üretildiği ortaya çıktı. Mide bulandıran havuç, salça ve diğer gıda ürünleri görüntülendi. Uygun olmayan gıdalar yerinde imha edilirken, sorumlu şahıs hakkında yasal ve cezai işlemler başlatıldı.

Kaynak: İHA
Güzelburç3. SayfaZabıtaSağlıkGüncelHataySon Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da zabıta depoya baskın düzenledi, uygunsuz salça üretimi tespit edildi - Son Dakika
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