Hatay'da zeytin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Altınözü ilçesi Kamberli Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak zeytin bahçesine devrildi. Kazada hurdaya dönen aracın sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı şahıs olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Zeytin Bahçesine Devrilen Araçta Yaralı Var - Son Dakika
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