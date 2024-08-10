Hatay\'da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

Hatay'da zeytinlik alanda meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Defne ilçesi Orhanlı Mahallesi'nde yaşandı. Zeytinlik alanda yangın çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye gelerek alevlere müdahale etti. Yangında zeytinlik alanda hasar oluşurken alevler çevreye yayılmadan söndürüldü. - HATAY
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