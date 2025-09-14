Hatay\'daki Yangın Kontrol Altına Alındı

Hatay'da iş makinesinde çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Belen ilçesi radar mevkiinde ormanlık alanda park halinde bulunan iş makinesinde çıktı. İhbar üzerine bölgeye orman bölge ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye intikal eden ekipler, alevlere müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, ormanlık alana sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı. - HATAY