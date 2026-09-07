Hatay Defne'de kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü yaralandı
Hatay'ın Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atarak ters döndü. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı; polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Hatay'da kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza; Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle takla atan otomobil ters döndü. Kazada araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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