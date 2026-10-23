Hatay Dörtyol\'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Hatay Dörtyol'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Numune Evler Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kurtarmasının ardından sağlık ekiplerine teslim edilerek hastanede tedavi altına alındı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Numune Evler Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, araçlarda bulunan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Kaza yerinde gerekli emniyet tedbirleri alınırken, yaralılar hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA
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