Hatay Dörtyol'da zabıta, 21 gün geçmiş peyniri 'yeni bitmiş' diyen esnafa tepki gösterdi - Son Dakika
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Hatay Dörtyol'da zabıta, 21 gün geçmiş peyniri 'yeni bitmiş' diyen esnafa tepki gösterdi

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Hatay Dörtyol\'da zabıta, 21 gün geçmiş peyniri \'yeni bitmiş\' diyen esnafa tepki gösterdi
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Dörtyol'da zabıta ekipleri, okul çevresindeki işletmelere yönelik gıda denetiminde çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş ürün ele geçirdi. Son kullanma tarihinin üzerinden 21 gün geçen peyniri rafta bulunduran esnafın 'yeni bitmiş' savunması zabıtanın tepkisini çekti.

Hatay'da zabıta ekipleri tarafından okul çevresindeki işletmelere yönelik gerçekleştirilen gıda denetiminde çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş ürün ele geçirildi. İşletme sahibinin, son kullanma tarihinin üzerinden 21 gün geçen ürünü raftan kaldırmamasını "yeni bitmiş" diyerek savunması üzerine zabıta ekipleri duruma tepki gösterdi.

Dörtyol ilçesinde zabıta ekipleri, öğrencilerin sağlığını korumak amacıyla okul çevrelerinde gıda satışı yapan işletmeleri denetledi. Dörtyol Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin hijyen şartları, ürünlerin son kullanma tarihleri, saklama şartları ve genel temizlik kurallarına uygunluğu kontrol edildi. Öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla yürütülen denetimlerin okul çevrelerinde aralıksız devam edeceği bildirildi.

Denetimler esnasında alışveriş yapan çocukların zabıta ekiplerine, "Biz güvendiğimiz için alıyoruz" sözleri dikkat çekti. Öte yandan, son kullanma tarihinin üzerinden 21 gün geçen peyniri rafta bulunduran ve satmaya devam eden esnafın, kendisini "yeni bitmiş" diyerek savunması zabıta ekiplerinin tepkisine neden oldu.

"Son kullanma tarihi geçmiş süt ürünü ve üzerinden 21 gün geçmiş"

Dörtyol Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Avan, son kullanma tarihi geçmiş ürünlere imha edilmek üzere el koyduklarını belirterek, "Çocuklar okuldan çıkar çıkmaz gelip buradan alışveriş yapıyorlar. Bunların son kullanma tarihlerinin hepsi geçmiş. Bunları da kontrol etmiyor musunuz? Aldığınız her ürünün son kullanma tarihine bakın çocuklar. Güven kontrole mani değildir. Dolabı boşalttık, bunları imha edeceğiz. Biz bu ürünlere dikkat etmezsek çocuklar onlara dikkat etmezler, bunlara biz dikkat edeceğiz. Son kullanma tarihi geçmiş süt ürünü ve üzerinden 21 gün geçmiş. Nasıl 'yeni bitmiş' diyorsunuz? Tek sigara satışı yapıp çocukları zehirlemeyelim" dedi.

Kaynak: İHA
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