Hatay Hassa'da orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle büyümeden kontrol altına alındı
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Hatay'ın Hassa ilçesi Söğüt Mahallesi'nde çıkan ormanlık alan yangını, OGM ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin havadan ve karadan koordineli müdahalesiyle geniş alana yayılmadan söndürüldü. Yangında alan zarar görürken, bölgede soğutma çalışması yapıldı.
Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan ormanlık alan yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle geniş alana yayılmadan kontrol altına alındı.
Yangın, Söğüt Mahallesi'nde meydana geldi. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) İtfaiye ekiplerinin havadan ve karadan koordineli müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangında alan zarar gördü.
Kaynak: İHA
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