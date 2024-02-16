Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir evde yangın çıktı - Son Dakika
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir evde yangın çıktı

Hatay\'ın Arsuz ilçesinde bir evde yangın çıktı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bulunan bir evin mutfak kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda evin mutfak kısmında hasar meydana geldi.

16.02.2024 12:17  Güncelleme: 12:19
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir evin mutfak kısmında meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Arsuz İlçesi Üçgüllük Mahallesinde bulunan bir evde meydana geldi . Evin mutfak kısmında yangını fark eden ev sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası alevler söndürüldü. Yangın sonrası evin mutfak kısmında hasar meydana geldi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir evde yangın çıktı - Son Dakika

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