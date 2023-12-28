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Hatay'ın Arsuz ilçesinde çöplük alanda yangın çıktı - Son Dakika
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde çöplük alanda yangın çıktı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bulunan çöplük alanda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Hatay\'ın Arsuz ilçesinde çöplük alanda yangın çıktı
28.12.2023 - 23:35,
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde çöplük alanda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Akçalı Mahallesi'nde bulunan çöplük alanında yangın çıktı. Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, tüm çöplüğü sarmadan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alındı. - HATAY

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'ın Arsuz ilçesinde çöplük alanda yangın çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'ın Arsuz ilçesinde çöplük alanda yangın çıktı - Son Dakika
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