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İBB Başkanı İmamoğlu, TOKİ Başkanı Ömer Bulut yayına bağlanmak isteyince sunucuya sinirlendi: İşine baksın•
Hatay'ın Arsuz ilçesinde çöplük alanda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Akçalı Mahallesi'nde bulunan çöplük alanında yangın çıktı. Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, tüm çöplüğü sarmadan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alındı. - HATAY
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