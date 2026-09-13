Hatay'ın Belen ilçesinde devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı
Hatay'ın Belen ilçesinde hafriyat kamyonunun devrilmesiyle meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü, ekiplerin müdahalesinin ardından hastanede tedavi altına alındı.
Hatay'ın Belen ilçesinde hafriyat kamyonunun devrilmesiyle meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrildi. Kazada yaralanan vatandaş, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Bölgede gerekli emniyet tedbirleri sağlandı. Yaralı sürücü hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA
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