Hatay\'ın Belen ilçesinde trafik kazası: Kamyonet ters döndü, sürücü yaralandı

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Hatay'ın Belen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ters dönen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Belen ilçesi uygulama noktası mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. M. B. idaresindeki FORD marka kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atarak ters döndü. Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralı şoförü güvenli bir şekilde çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. - HATAY