Hatay'ın Belen ilçesinde trafik kazası: Kamyonet ters döndü, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Hatay'ın Belen ilçesinde trafik kazası: Kamyonet ters döndü, sürücü yaralandı

Hatay\'ın Belen ilçesinde trafik kazası: Kamyonet ters döndü, sürücü yaralandı

Hatay'ın Belen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kamyonet sürücüsü yaralandı. Kazada, kamyonetin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç takla atarak ters döndü. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, sıkışan sürücüyü güvenli bir şekilde çıkararak hastaneye kaldırdı.

01.05.2024 12:46
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Hatay'ın Belen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ters dönen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Belen ilçesi uygulama noktası mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. M. B. idaresindeki FORD marka kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atarak ters döndü. Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralı şoförü güvenli bir şekilde çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'ın Belen ilçesinde trafik kazası: Kamyonet ters döndü, sürücü yaralandı - Son Dakika

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