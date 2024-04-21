Hatay Defne'de Ağaçlık Alanda Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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Hatay Defne'de Ağaçlık Alanda Çıkan Yangın Söndürüldü

Hatay Defne\'de Ağaçlık Alanda Çıkan Yangın Söndürüldü

Hatay'ın Defne ilçesinde çöplerin bulunduğu ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları yapıldı.

21.04.2024 11:05
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Hatay'ın Defne ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hatay'ın Defne ilçesinde çöplerin bulunduğu ağaçlık alanda yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar 112'yi aramasıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından alanda soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay Defne'de Ağaçlık Alanda Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika

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