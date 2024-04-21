Hatay Defne\'de Ağaçlık Alanda Çıkan Yangın Söndürüldü

Kalehöyük'te şiddetli rüzgar bayrağı yırttı

Kırşehir'de etkisini gösteren şiddetli lodos nedeniyle Kalehöyük'teki Türk bayrağı yırtıldı. Şehrin simgelerinden biri olan bayrak, geçmişte de yırtılmış ve yenilenmişti. Vali İrfan Kurucu döneminde yapılan çevre düzenlemesi sonrasında bayrak, şehrin önemli simgelerinden biri haline gelmişti.