Hatay\'ın Defne ilçesinde devrilen ağaç kaldırıldı

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Hatay'ın Defne ilçesinde devrilen ağaç, ekiplerin çalışmasıyla kaldırıldı.

Hatay'ın Defne İlçesi'nde bulunan Harbiye Mahallesi Hidropark'ta bir ağaç devrildi. Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ve park bahçe ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan Defne Belediyesi park bahçe ekipleri ve itfaiye ekipleri devrilen ağaca müdahale ederek, ağacı devrildiği yerden kaldırdı. - HATAY