Hatay\'ın Dörtyol ilçesinde çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Dörtyol ilçesi, Karakese Mahallesi Çökek Yayla yolundaki ormanlık alanda yangın meydana geldi. Yangının nedeni bilinmezken çevre sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye Hatay Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı; 10 arazöz, 1 su tankı ve 15 personel sevk edildi. Ekiplerin karadan müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 2 dönümlük ormanlık alan zarar gördü. Yangın sonrası İtfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışması yapıldı. - HATAY
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