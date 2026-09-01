Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bataklığa saplanan inek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılıp veterinere teslim edildi
Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Kuletepe Mahallesi'nde bataklığa düşerek mahsur kalan büyükbaş hayvan, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kısa sürede yürütülen çalışma ile sağlıklı şekilde bulunduğu yerden çıkarılan inek, kontrolleri yapılmak üzere veteriner hekime teslim edildi.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bataklığa düşen büyükbaş hayvan, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Olay, Reyhanlı ilçesi Kuletepe Mahallesi'nde yaşandı. Bataklığa düşerek mahsur kalan ineği fark eden vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yürüttükleri çalışma sonucunda ineği kısa sürede bulunduğu yerden sağlıklı şekilde çıkardı.
Kurtarılan hayvan, gerekli kontrollerinin yapılması için veteriner hekime teslim edildi.
Kaynak: İHA
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