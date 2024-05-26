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Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahilde kadın cesedi bulundu.

Samandağ ilçesi Deniz Mahallesi'nde sahilde kadın cesedi bulundu. Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye, sahil güvenlik ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından şahsın hayatını kaybettiğini belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. - HATAY