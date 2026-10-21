Hatay İskenderun\'da çıkan ev yangınında itfaiye dumandan etkilenen kişiyi kurtardı

Hatay İskenderun'da çıkan ev yangınında itfaiye dumandan etkilenen kişiyi kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İskenderun'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Yangın kontrol altına alınırken evde hasar oluştu, bölgede emniyet tedbirleri alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan ev yangınında dumandan etkilenen bir kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yangın, İskenderun ilçesinde bir evde meydana geldi. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken yoğun dumandan etkilenen vatandaşı da kısa sürede kurtardı.
Sağlık ekiplerine teslim edilen vatandaşın ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede gerekli emniyet tedbirlerinin alındığı bildirildi. Yanan ev zarar gördü.
Kaynak: İHA
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