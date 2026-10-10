Hatay İskenderun'da sokak köpekleri okula giden 15 yaşındaki kızı bacağından yaraladı

Hatay İskenderun'da sokak köpekleri okula giden 15 yaşındaki kızı bacağından yaraladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Hatay İskenderun'da okula giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 15 yaşındaki kız öğrenci bacağından yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından ailenin talebiyle bölgedeki sokak köpekleri İskenderun Belediyesi ekiplerince toplandı.
Hatay'da okula gittiği esnada sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 15 yaşındaki kız öğrencinin bacağından yaralandığı korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay; geçtiğimiz gün sabah saatlerinde İskenderun ilçesi İsmet İnönü Mahallesi'nde yaşandı. Okul için yola çıkan 15 yaşındaki E.Ö. isimli kız öğrenci sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Sırt çantasıyla köpeklerden kurtulmaya çalışan çocuğun korku dolu anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; yolda yürüyen öğrenciye, sokak köpeklerinin saldırdığı görüldü. Çocuk bacağından yaralanırken ailenin talebi üzerine bölgedeki sokak köpekleri İskenderun Belediyesi ekipleri tarafından toplandı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?