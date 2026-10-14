Hatay Kırıkhan\'da 6,50 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde polis ekiplerince yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında metamfetamin maddesi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilirken, şüphelilerden 1'i tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları kapsamında, 11 Ağustos tarihinde A.G. isimli şahıstan fiziki takip ve teşhis sonucu 0,51 gram metamfetamin ele geçirildi.

Çalışmaların devamında 12 Ekim tarihinde Ö.P. isimli şahsın üstünde ve aracında yapılan aramada 6,50 gram metamfetamin ile 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.

Olayla ilgili A.G., S.A. ve Ö.P. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 191'inci maddesi kapsamında işlem yapılırken, Ö.P. hakkında ayrıca uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Ö.P., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.