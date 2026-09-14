Hatay Kırıkhan'da caminin çatısında çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Özyörük Mahallesi'ndeki camide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Söndürülen yangının ardından soğutma çalışması yapıldı ve bölgede emniyet tedbirleri sağlandı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde camide çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangın, Özyörük Mahallesi'nde bulunan camide meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Söndürülen yangının ardından soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Bölgede gerekli emniyet tedbirleri sağlandı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay Kırıkhan'da caminin çatısında çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı - Son Dakika
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