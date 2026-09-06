Hatay Kırıkhan'da hafriyat kamyonu devrildi, sürücü yaralandı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde seyir halindeki hafriyat kamyonu henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Kazada yaralanan sürücü, ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.
Kaza; Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki hafriyat kamyonu henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. Kazada kamyonun sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. Bölgede gerekli emniyet tedbirleri alındı.
Kaynak: İHA
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