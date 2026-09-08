Hatay Kumlu\'da park halindeki minibüs alevlere teslim oldu, yaralanan olmadı

Hatay'ın Kumlu ilçesinde alevler teslim olan minibüste çıkan yangın, can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kontrol altına alındı.

Yangın, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Park halindeki minibüsün alevlere teslim olduğu ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, ekipler tarafından gerekli emniyet tedbirleri alındı. Alevlere teslim olan minibüs kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.