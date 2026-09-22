Hatay Payas\'ta eşini tüfekle öldüren şahıs tutuklanarak cezaevine sevk edildi

Hatay'da 2 çocuğunun annesi olan boşanma aşamasındaki eşini yaşadığı tartışma sonrası tüfekle vurarak öldüren şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 20 Eylül günü akşam saatlerinde Payas ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre; 54 yaşındaki K.Ç., 2 çocuğunun annesi 47 yaşındaki eşi Emine Çil'i pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olayın faili K.Ç. polis ekipleri tarafından silahla birlikte yakalandı. Şahsın emniyetteki ilk ifadesinde boşanma aşamasındaki eşiyle tartışma esnasında sinirlenerek olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından polis ekipleri tarafından çelik yelekli olarak güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. K.Ç., çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine sevk edildi.