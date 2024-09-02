Hatay polisinden tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 15 bin 301 parça tarih eser ele geçirildi - Son Dakika
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Hatay polisinden tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 15 bin 301 parça tarih eser ele geçirildi

Hatay'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 15 bin 301 adet tarihi eser ele geçirildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Tarihi Eser Kaçakçılığı suçlarına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor.

02.09.2024 16:05
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Hatay polisinden tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 15 bin 301 parça tarih eser ele geçirildi

HATAY - Hatay'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 15 bin 301 adet tarihi eser ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Tarihi Eser Kaçakçılığı suçlarına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Polis ekiplerinin çalışmaları kapsamında 31 Ağustos tarihinde Reyhanlı ilçesinde yapılan ikamet aramasında; 13.604 adet Roma, Bizans, Hitit, Antiochia ve Makedonya imparatorluğu dönemlerine ait olduğu değerlendirilen sikke, 100 adet yüzük, 22 adet kolye ucu, 23 adet Altın sikke, 2 adet Altın yüzük,

22 adet Gümüş sikke, 310 adet gözyaşı şişesi, 836 adet kandil, 382 adet değişik ebat ve şekillerde metal olmak üzere toplam 15.301 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen materyale el konuldu. Olayla ilgili olarak şüpheli hakkında yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay polisinden tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 15 bin 301 parça tarih eser ele geçirildi - Son Dakika

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