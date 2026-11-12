Hatay Reyhanlı\'da yanan müstakil evde can kaybı yaşanmadı, itfaiye alevleri söndürdü

Hatay Reyhanlı'da yanan müstakil evde can kaybı yaşanmadı, itfaiye alevleri söndürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Reyhanlı'nın Yeni Mahalle'sinde bulunan müstakil evde çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, ev hasar gördü.
Hatay'da alevlere teslim olarak yanan müstakil ev hasar görürken, yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.
Yangın; Reyhanlı ilçesi Yeni Mahalle'de yaşandı. Mahallede bulunan ve oturun bulunan müstakil ev, bilinmeyen nedenle alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yaralanma ve can kaybı yaşanmayan yangında ev hasar gördü.
Kaynak: İHA
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