Hatay\'da Ceset İhbarı: Aramalarda İz Bulunamadı

Hatay'da sahilde balık tutan vatandaşların suda ceset gördüklerini ihbar etmeleri üzerine denizde ve karada yapılan aramalarında cesede rastlanılamadı.

Dörtyol ilçesi Yeşilköy sahilinde sahilde balık tutan vatandaşlar deniz içerisinde hareketsiz yüzen insan cesedi gördüklerini iddia ederek 112 Acil Çağrı Mekrezi'ne ihbarda bulundular. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, denizde arama çalışması başlattı. Ekiplerin bölgedeki çalışmalarında cesede rastlanılmadı öğrenildi. Ekiplerin gün içerisinde bölgede çalışmalarını sürdürecekleri öğrenildi.