Masaj salonunda kaçak çalışan 9 yabancı uyruklu kadın yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde faaliyet gösteren SPA ve masaj salonlarına yönelik geniş çaplı bir denetim gerçekleştirdi. Toplam 8 iş yerinin kontrol edildiği operasyonlarda çok sayıda mevzuat ihlali tespit edilirken, çalışma izni bulunmayan 9 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

HİJYEN EKSİKİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

8 Ağustos tarihinde eş zamanlı olarak düzenlenen denetimlerde işletmeler adeta mercek altına alındı. Emniyet güçlerinin yaptığı incelemelerde; 1 iş yerinin açma ve çalıştırma ruhsatının, 1 iş yerinin vergi levhasının, 1 iş yerinin ise hijyen belgesinin bulunmadığı ortaya çıkarıldı. Ayrıca 2 işletmede kanunen bulunması gereken mesul müdürün görev başında olmadığı belirlenirken, 1 iş yerinin ise denetim kurallarına aykırı şekilde dış kapısını kilitli tuttuğu saptandı.

11 KİŞİNİN SİGORTASIZ ÇALIŞTIĞI BELİRLENDİ

İşletmelerdeki personele yönelik incelemelerde de ciddi usulsüzlükler tespit edildi. Yapılan kontrollerde 12 çalışanın hijyen belgesi olmadan hizmet verdiği, 11 personelin ise sigorta girişleri yapılmadan kayıt dışı çalıştırıldığı belirlendi.

9 YABANCI UYRUKLU KİŞİ SINIRDIŞI EDİLCEK

Denetimlerin en dikkat çeken boyutu ise kaçak istihdamla mücadelede yaşandı. Çalışma izni olmaksızın yasalara aykırı şekilde çalıştırıldığı tespit edilen 9 yabancı uyruklu şahıs emniyet güçlerince muhafaza altına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıslar, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne bağlı Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildi. Mevzuata aykırı hareket ettiği belirlenen işletmeler ve sahipleri hakkında gerekli adli ve idari süreçlerin başlatıldığı bildirildi.