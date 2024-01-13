Hava Kuvvetleri tarafından Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 29 hedef imha edildi
ANKARA - Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit verilen terör saldırısı sonucu Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde teröristlere ait 29 hedef imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit verilen terör saldırısının ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gece boyunca 29 hedefin imha edildiğini duyurdu.
MSB tarafından paylaşılan görüntülerde Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği operasyonda hedeflerin imha edildiği anlara yer verildi.
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