Niğde'de 26 Haziran günü havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanan ve 5 ay süren tedavisinin ardından Ankara'ya sevk edilen Yasin Demirbaş'ın babası Salih Demirbaş, oğlunun sağlığına kavuşması için yetkililerden yardım istedi.

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesindeki havai fişek fabrikasında 26 Haziran'da meydana gelen patlamada yaralanan Yasin Demirbaş'ın tedavisi Ankara'da devam ediyor. Patlamanın ardından oğlunun tedavi sürecinde fabrika yetkililerinden kendilerine ulaşan olmadığını öne süren baba Salih Demirbaş, yaşadıkları zorlukları anlatarak yetkililerden destek istedi.

"Fabrika yetkililerinden kimse aramadı, sormadı"

Oğlunun patlamanın ardından Kayseri Şehir Hastanesi'nde 5 ay tedavi gördüğünü ve daha sonra Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiğini belirten Salih Demirbaş, "Patlama 26 Haziran'da Niğde'nin Bor ilçesinde oldu. Patlamada yaralanan çocuğumu Kayseri'ye götürdüm. Oğlum Kayseri Şehir Hastanesi'nde 5 ay kaldı. Fabrika yetkililerinden kimse aramadı, sormadı. Maddi manevi çok zor günler geçirdim. Çocuğumu 5 aydan sonra Ankara'ya getirdim. Şu an yanık bölümünde yatıyor. Doktorlar birkaç gün sonra inşallah ortopedi ve plastik cerrahi tedavisine başlayacak dediler" şeklinde konuştu.

"Oğlumun sağ bacağını kestiler, sol bacağı da yapışık, açılmıyor"

Demirbaş, oğlunun vücudundaki ağır yanıklar nedeniyle hareket edemediğini ifade ederek, "Oğlumun durumu şu an pek iyi değil. Bacakları açılmıyor, sırtı komple yanık. Oğlumun sağ bacağını kestiler, sol bacağı da yapışık, açılmıyor. Çocuk hiç kalkamıyor, sürekli suda yatıyor. Sırtı komple yanık yara, durumu da iyi değil. Doktorlar tedavisini yapıyorlar ama nasıl yapacaklar onu bilmiyorum" dedi.

"Çocuğumu ayağa kaldırmalarını istiyorum"

Fabrika yetkililerinin patlamanın ardından kendileriyle iletişime geçmediğini ve tedavi sürecinde yalnız kaldığını öne süren Demirbaş, "Fabrika sorumluları benimle iletişime geçmedi. Geçmiş olsun için dahi gelmediler, hiç önemsemediler. Benim evim Niğde'de, burada hastanede kalıyorum. Gelen yok, giden yok. Yalnız başıma maddi manevi çok kaybım var. Oğlumun durumu hiç iyi değil. Yetkililerden yardım istiyorum. Amacım para değil, sorumlulardan yardım istiyorum. Çocuğumu ayağa kaldırmalarını istiyorum" diye konuştu.