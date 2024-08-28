Havalandırma camından giren 'örümcek adam' 22 telefonu çaldı - Son Dakika
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Havalandırma camından giren 'örümcek adam' 22 telefonu çaldı

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İstanbul'un Arnavutköy İlçesi'nde bir telefoncu dükkanına havalandırma camından giren hırsız içeride bulunan 22 telefonu çalarak kayıplara karıştı. Polis ekiplerinin iz sürmesi sonrasında yakalanan hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi. Film sahnesini aratmayan hırsızlık anı işyeri içerisindeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

28.08.2024 10:22
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Havalandırma camından giren 'örümcek adam ' 22 telefonu böyle çaldı

İSTANBUL - İstanbul'un Arnavutköy İlçesi'nde bir telefoncu dükkanına havalandırma camından giren hırsız içeride bulunan 22 telefonu çalarak kayıplara karıştı. Polis ekiplerinin iz sürmesi sonrasında yakalanan hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi. Film sahnesini aratmayan hırsızlık anı işyeri içerisindeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Arnavutköy'de geçtiğimiz hafta bir işyerine gece saatlerinde havalandırma camından giren hırsız içeride bulunan 22 cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan ihbarlar doğrultusunda polis ekipleri harekete geçti. Yapılan iz sürme çalışmalarının ardından A.C. isimli kişi olduğu tespit edilen hırsız polis ekiplerince yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Adliyedeki işlemleri tamamlanan hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Havalandırma boşluğundan girerek çaldı, o anlar kamerada

Şahsın işyerine ait küçük bir havalandırma camını kırarak içeri girdiği ve telefonları çaldığı anlar işyeri içerisinde bulunan güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Film sahnelerini aratmayan görüntülerde hırsızın içeriye atlayarak girdiği telefonları çaldıktan sonra aynı camdan dışarıya çıktığı görüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Havalandırma camından giren 'örümcek adam' 22 telefonu çaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Havalandırma camından giren 'örümcek adam' 22 telefonu çaldı - Son Dakika
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