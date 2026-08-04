Havsa\'da Tır Yangını: Kullanılamaz Hale Geldi

Edirne'nin Havsa ilçesinde 3 gün önce devrilerek yol kenarına çekilen tır, bu kez çıkan yangınla tamamen kullanılamaz hale geldi.

Olay, Edirne'de Havsa ilçesine bağlı Çukurköy yakınlarında meydana geldi. 3 gün önce trafik kazası geçirerek yol kenarına çekilen tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler tırın tamamını sararken, çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, müdahalenin ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, daha önce kazada hasar gören tır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Tırdan geriye demir yığını kaldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.