Hayalet Ağa Takılan Yengeçler Kurtarıldı

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında denize bırakılan hayalet ağa takılan üç yengeç, duyarlı vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Alanya Kalesi açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede günübirlik gezi turu düzenleyen tekne kaptanı Turgay Meşe ve beraberindeki turistler, Alanya Kalesi açıklarında dalış yaptıkları sırada üç yengecin ağa takıldığını fark etti. Bunun üzerine harekete geçen Meşe ve turistler, yengeçleri sudan tekneye çıkararak ağları dikkatlice kesti. Kurtarılan yengeçler yeniden denize bırakılırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - ANTALYA