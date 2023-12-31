On binlerin istifaya davet ettiği Netanyahu sessizliğini bozdu

Erdoğan\'ın "Neden Suudi Arabistan?" sorusuna Büyükekşi bu yanıtı vermiş

Hayalleri yarım kalan iki genç toprağa verildi

DENİZLİ - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen trajik bir kaza sonucu yaşamlarını yitiren iki genç, aynı gün gerçekleşen cenaze töreniyle son yolculuklarına uğurlandı. Hayatları yarım kalan iki genç, günler öncesinde iş yeri açma planları ve evlilik hayallerini kurdukları öğrenildi.

29 Ekim tarihinde Merkezefendi ilçesi İzmir Bulvarı üst geçit üzerinde meydana gelen kazada, Hüseyin G. idaresindeki 48 AOL 432 plakalı SUV araç ile Fethi Berk idaresindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Berk, üst geçitten aşağı düşerken, arkasında bulunan Buse Nur Bostancı ise motosikletle yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibi, yaptığı incelemede Bostancı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Motosiklet sürücüsü Berk ise kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Sürücü alkolü çıktı

Kazaya karışan araç sürücüsüne yapılan alkol testinde Hüseyin G.'nin 1.14 promil alkollü olduğu ileri sürüldü. Gözaltına alınan sürücü Hüseyin G., yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı öğrenildi.

İki genç toprağa verildi

Ömürlerinin baharında hayatlarını kaybeden Buse Nur Bostancı ve Fethi Berk, aileleri ve sevenleri tarafından duygusal bir atmosferde defnedildi. Bostancı, Tavas ilçesindeki Ulukent Mezarlığı'na, Berk ise Pamukkale ilçesine bağlı Kayıhan Mezarlığı'na gömüldü.

Hayalleri yarım kaldı

Genç çiftin, hayatlarını birleştirmek üzere iş yeri açma planları yaptığı ve evlilik hayallerini gerçekleştirmek için hazırlıklar yaptıkları öğrenildi. Olay, genç yaşta kaybedilen hayatlara duyulan üzüntüyü artırdı.