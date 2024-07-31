Hayatını kaybeden Genco Erkal'ın 5 saat önce yaptığı son paylaşım dikkat çekti! Adeta veda etmiş - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Hayatını kaybeden Genco Erkal'ın 5 saat önce yaptığı son paylaşım dikkat çekti! Adeta veda etmiş

Hayatını kaybeden Genco Erkal\'ın 5 saat önce yaptığı son paylaşım dikkat çekti! Adeta veda etmiş

Yaşamını yitiren usta oyuncu Genco Erkal'ın gece saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı veda paylaşımı gündem oldu. Erkal, veda mesajında ''Hoşça kalın dostlarım benim hoşça kalın'' ifadelerini kullandı.

31.07.2024 08:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir süredir kan kanseriyle mücadele eden usta oyuncu Genco Erkal, 86 yaşında hayata gözlerini yumdu. Oyuncunun saatler önce sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ise dikkat çekti.

"HOŞÇA KALIN DOSTLARIM"

Genco Erkal, 5 saat önce X hesabından yaptığı paylaşımda adeta sevenlerine veda etmişti. Oyuncunun yayınladığı Nazım Hikmet şiirinde "Hoşça kalın dostlarım benim hoşça kalın! Sizi canımda, canımın içinde, kavgamı kafamda götürüyorum. Hoşça kalın dostlarım benim hoşça kalın... Resimlerdeki kuşlar gibi dizilip üstüne kumsalın, mendil sallamayın bana istemez... Tek hecesiz elveda." ifadeleri yer alıyor. Oyuncunun gece yarısı yaptığı paylaşımı gören sevenleri ise yakınlarına çağrıda bulunarak "Evine gidin, bir şey olabilir" yorumunu yapmıştı.

Hayatını kaybeden Genco Erkal'ın 5 saat önce yaptığı son paylaşım dikkat çekti! Adeta veda etmiş
Hayatını kaybeden Genco Erkal'ın 5 saat önce yaptığı son paylaşım dikkat çekti! Adeta veda etmiş
Hayatını kaybeden Genco Erkal'ın 5 saat önce yaptığı son paylaşım dikkat çekti! Adeta veda etmiş

Sosyal Medya, Son Paylaşım, Genco Erkal, 3.Sayfa, Magazin, Yaşam, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hayatını kaybeden Genco Erkal'ın 5 saat önce yaptığı son paylaşım dikkat çekti! Adeta veda etmiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Soner ÇIBUK: allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah 53 6 Yanıtla
    Atilla levent: Allahi yoktuki 8 54
  • Metin Aslan: Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaallah kalbi gönlü güzel insan dürüst insan aileye sabırlar diliyorum 25 4 Yanıtla
  • Ahmet Duran CELIK: Allah’ın işine karışmayın 12 6 Yanıtla

08:14 Usta oyuncu Genco Erkal yaşamını yitirdi Usta oyuncu Genco Erkal yaşamını yitirdi
08:11 Haniye’nin öldürülmesinin ardından Türkiye’den ilk açıklama: Bu alçak suikastı lanetliyoruz Haniye'nin öldürülmesinin ardından Türkiye'den ilk açıklama: Bu alçak suikastı lanetliyoruz
07:43 Haniye suikastının ardından İsrailli Bakandan skandal yorum Haniye suikastının ardından İsrailli Bakandan skandal yorum
07:21 Hamas: İsmail Haniye’nin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak Hamas: İsmail Haniye'nin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak
06:47 Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran’da öldürüldü Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü
09:48 Kurumlar arasında kriz Valilik sildirdi, belediye yeniden yazdı Kurumlar arasında kriz! Valilik sildirdi, belediye yeniden yazdı
09:43 Süleyman Soylu’dan Haniye’nin öldürülmesine ilişkin dikkat çeken paylaşım Süleyman Soylu'dan Haniye'nin öldürülmesine ilişkin dikkat çeken paylaşım
09:17 Herkes bu açıklamaları konuşuyor Fenerbahçe’ye elenen Lugano teknik direktörü Mattia Croci-Torti, Beşiktaş’ı yerden yere vurdu Herkes bu açıklamaları konuşuyor! Fenerbahçe'ye elenen Lugano teknik direktörü Mattia Croci-Torti, Beşiktaş'ı yerden yere vurdu
08:43 Suikasta kurban giden İsmail Haniye’nin son görüntüleri ortaya çıktı Suikasta kurban giden İsmail Haniye'nin son görüntüleri ortaya çıktı
08:41 Hayatını kaybeden Genco Erkal’ın 5 saat önce yaptığı son paylaşım dikkat çekti Adeta veda etmiş Hayatını kaybeden Genco Erkal'ın 5 saat önce yaptığı son paylaşım dikkat çekti! Adeta veda etmiş
07:52 Tolga Sarıtaş, Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oluyor Tolga Sarıtaş, Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oluyor
07:51 Tahran’da öldürülen İsmail Haniye kimdir Tahran'da öldürülen İsmail Haniye kimdir?
01:18 Hatay’da kanlı gece Husumetlilerini katledip bir kurşun da kafasına sıktı Hatay'da kanlı gece! Husumetlilerini katledip bir kurşun da kafasına sıktı
23:19 Diyanet’ten Özcan’ın faiz sorusuna yanıt Cevabı “Yırttık“ diye paylaştı Diyanet’ten Özcan'ın faiz sorusuna yanıt! Cevabı "Yırttık" diye paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 10:24:06. #1.11#
SON DAKİKA: Hayatını kaybeden Genco Erkal'ın 5 saat önce yaptığı son paylaşım dikkat çekti! Adeta veda etmiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement