Haymana'da Bahçede Yılan Paniği

Ankara'nın Haymana ilçesinde bulunan bir binanın bahçesinde görülen yılan paniğe neden oldu.

Olay, Haymana'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir binanın bahçesine yılan girdi. Bahçe oynayan çocuklardan biri yılanı fark ederek bağırmaya başladı. Çocuğun bağırması üzerine bina sakinleri dışarı çıktı. Bina sakinlerinden birisi yılanı sitenin bahçesinden çıkarmak için yoğun çaba harcadı. Vatandaşın mücadelesi sonucu yılan binadan uzaklaşırken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA