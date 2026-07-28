Hayrabolu\'da 11 kg Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada 11 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Hayrabolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Alpullu yolu üzerinde gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 11 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, ele geçirilen kaçak tütüne el konuldu.