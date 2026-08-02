Hayrabolu'da Anız Yangını: 150 Dönüm Zarar Gördü - Son Dakika
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Hayrabolu'da Anız Yangını: 150 Dönüm Zarar Gördü

Hayrabolu\'da Anız Yangını: 150 Dönüm Zarar Gördü
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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan yangında 150 dönüm tarım arazisi zarar gördü, inceleme başlatıldı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan anız yangınında yaklaşık 150 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

Yangın, Hayrabolu ilçesine bağlı Övenler Mahallesi'nde bulunan tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlerin rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılması üzerine vatandaşlar da traktörleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi. İtfaiye ekipleri ile vatandaşların koordineli müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaklaşık 150 dönüm tarım arazisi zarar görürken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Hayrabolu, Tekirdağ, 3. Sayfa, İnceleme, Tarım, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hayrabolu'da Anız Yangını: 150 Dönüm Zarar Gördü - Son Dakika

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