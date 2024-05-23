Hayrat Çocuk Kulübü, yeteneklerini sergiledi - Son Dakika
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Hayrat Çocuk Kulübü, yeteneklerini sergiledi

Hayrat Çocuk Kulübü, yeteneklerini sergiledi

Ağrı Hayrat Eğitim ve Kültür Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Hayrat Çocuk Kulübü, yıl sonu programında çeşitli gösterilerini sergiledi. Programa İl Milli Eğitim Müdürü, dernek başkanı, veliler ve öğrenciler katıldı. Hayrat Çocuk Kulübü, çocukların yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine imkan sağlayarak özgüven kazandırıyor.

23.05.2024 16:02
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Ağrı Hayrat Eğitim ve Kültür Derneği'nin bünyesinde faaliyet gösteren Hayrat Çocuk Kulübü, yıl sonu yetenek ve çeşitli gösterilerini Kültür ve Kongre Merkezi salonunda düzenlenen programda sergiledi.

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Eğitim Bir Sen Ağrı Şube Başkanı Süleyman Gümüşer, Hayrat Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı İsmail Akdağ, dernek yönetim kurulu üyeleri, veliler ve öğrenciler katıldı. Programda Hayrat Çocuk Kulübü çocukları, çeşitli dallarda yeteneklerini sergiledi. Gösteriler izleyiciler tarafından büyük beğeniyle karşılandı. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, programda yaptığı konuşmada, Hayrat Çocuk Kulübü'nün çocuklara sunduğu imkanlar için Hayrat Eğitim ve Kültür Derneği'ne teşekkür etti. Kökrek, "Hayrat Çocuk Kulübü, çocuklarımızın yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine imkan sağlıyor. Bu sayede çocuklarımıza özgüven kazandırıyor ve onları geleceğe hazırlıyor." dedi.

Program, Hayrat Çocuk Kulübü çocuklarının alkışlar eşliğinde sahneden inmesiyle sona erdi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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